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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица The Saem Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл

Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл

Артикул: 225165
  • Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - фото 1
  • Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - фото 2
  • Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - фото 3
Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - фото 1
Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - фото 2
Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - фото 3
2 010 руб. 
2 680 руб. 

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Артикул: 225165
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияоздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Ampoule
Применениенебольшое количество сыворотки (1-2 капли) нанесите на кожу, распределите.Особое внимание уделите проблемным участкам кожи
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов, без спирта
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна
Способствует более глубокому проникновению других средств серии. Имеет легкий естественный свежий аромат.Не содержит парабенов, искусственных красителей, минеральных масел, продуктов животного происхождения, бензофенона, спирта.


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Сыворотка с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Ampoule 45мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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