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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица AYOUME Сыворотка для лица успокаивающая AYOUME Tea Tree Soothing-&-Purifying Serum 30мл

Сыворотка для лица успокаивающая AYOUME Tea Tree Soothing-&-Purifying Serum 30мл

Артикул: 225153
Сыворотка для лица успокаивающая AYOUME Tea Tree Soothing-&-Purifying Serum 30мл
530 руб. 
700 руб. 

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Артикул: 225153
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожипроблемная
Эффект от использованияуспокаивающий, противовоспалительный, антибактериальный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Tea Tree Soothing-&-Purifying Serum
Применениеутром и вечером наносите мягкими, массирующими движениями на очищенную кожу лица и шеи
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт мяты, масло чайного дерева
Средство содержит экстракт мяты, масло чайного дерева, Bioecolia (актив, подавляющий развитие бактерий) и т.д. Масло чайного дерева в составе средства оказывает антибактериальное действие, уменьшает покраснения и успокаивает кожу. Bioecolia является натуральным комплексом сахаров, который поддерживает гомеостаз в эпидермисе. Обладает успокаивающим, антимикробным эффектом, подавляет рост и распространение бактерий на коже.


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Самовывоз невозможен
Сыворотка для лица успокаивающая AYOUME Tea Tree Soothing-&-Purifying Serum 30мл - купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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