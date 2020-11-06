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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица The Saem Сыворотка антивозрастная обогащенная с экстрактом чаги The Saem Chaga Anti-Wrinkle Serum 65мл

Сыворотка антивозрастная обогащенная с экстрактом чаги The Saem Chaga Anti-Wrinkle Serum 65мл

Артикул: 225131
Сыворотка антивозрастная обогащенная с экстрактом чаги The Saem Chaga Anti-Wrinkle Serum 65мл
2 520 руб. 
3 360 руб. 

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Артикул: 225131
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияантивозрастной, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Chaga Anti-Wrinkle Serum
Применениенанесите мягкими похлопывающими движениями.
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов, без спирта
Активные компонентыэкстрактом гриба чаги
Антивозрастная ферментированная сыворотка для лица с экстрактом гриба чаги. Линия омолаживающих средств линии на основе чаги интенсивно защищает и заботится о возрастной коже лица и шеи. Средство обогащено важными витаминами, лучше усваивается кожей и обладает многочисленными ценными свойствами: антиоксидантным, противовоспалительным, тонизирующим, формирует иммунитет к агрессивным факторам окружающей среды. Придает коже мягкость и гладкость, улучшает ее текстуру и замедляет процессы старения. Содержит сбалансированный комплекс активных ингредиентов, защищающих от обезвоживания. Ниацинамид убирает серость уставшей кожи, предотвращает пигментные отложения и очищает от мертвых клеток.


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Сыворотка антивозрастная обогащенная с экстрактом чаги The Saem Chaga Anti-Wrinkle Serum 65мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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