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Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр

Артикул: 225040
  • Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 1
  • Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 2
  • Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 3
  • Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 4
  • Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 5
Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 1
Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 2
Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 3
Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 4
Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - фото 5
1 530 руб. 
2 040 руб. 

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1 370 руб. 

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Артикул: 225040
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствапудра
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 23 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Eco Soul Perfect Cover
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл11 г
Пудра ложится на поверхность кожи ровным слоем словно растворяясь в ней. Интенсивное покрытие без эффекта утяжеления макияжа. Кожа блестает и сияет в течени 24 ч. Интенсивно защищает от УФ-излучения. Эффект отсутсвия макияжа, естественнный, свежий вид лица в течении длительного времени. Подходит для любого типа кожи


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Самовывоз невозможен
Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 23 Natural Beige 11гр - стоимость товара 1530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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