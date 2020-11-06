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Подводка для глаз The Saem Saemmul Easy Eyeliner 01.Black 0,25гр

Артикул: 224956
Подводка для глаз The Saem Saemmul Easy Eyeliner 01.Black 0,25гр
290 руб. 
390 руб. 

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Артикул: 224956
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстваподводка для глаз
Эффекттонирующий
Текстураплотная
Группа оттенковсерые и черные
ТонThe Saem 01 Black
КоллекцияThe Saem Saemmul Easy Eyeliner
Страна бренда Южная Корея
Лайнер для глаз в форме автоматического карандаша способен в одно касание создать ровный и выразительный контур необходимой толщины. Специальная формула с минеральными ингредиентами значительно упрощает процесс создания стрелок – придает текстуре средства особенную мягкость и обеспечивает плотное ее прилегание, не царапая нежную кожу век. Содержит специальный полимер, исключающий возможность растекания и деформацию макияжа. Качество лайнера и его эргономичный формат идеальны для создания загадочного и стильного образа.


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Самовывоз невозможен
Подводка для глаз The Saem Saemmul Easy Eyeliner 01.Black 0,25гр - по цене 290 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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