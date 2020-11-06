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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Deoproce Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр

Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр

Артикул: 224917
  • Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - фото 1
  • Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - фото 2
  • Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - фото 3
Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - фото 1
Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - фото 2
Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - фото 3
440 руб. 
590 руб. 

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Артикул: 224917
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, тонизирующий
КоллекцияDeoproce Natural Perfect Solution Cleansing
Применениевыдавить необходимое количество, полностью вспенить с теплой водой, вымыть лицо массирующими движениями и смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Не содержитбез сульфатов, без спирта
Активные компонентыэкстракт огурца
Пенка для умывания свежий огурец. Мягкая пенка для глубокого очищения кожи лица и шеи. Содержит экстракт огурца, который тонизируют кожу, делает её гладкой и эластичной, стимулирует обменные и дыхательные процессы в эпидермисе. Очищает кожу от всех видов загрязнений и макияжа. Подходит для любого типа кожи.


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания огурец Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Cucumber 170гр - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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