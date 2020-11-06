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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз Secret Skin Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом дамасской розы Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch

Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом дамасской розы Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch

Артикул: 224880
Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом дамасской розы Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch
1 070 руб. 
1 420 руб. 

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Артикул: 224880
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентывытяжка дамасской розы, масло ши, берёзовый сок, гидрированное касторовое масло
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch
Применениеочистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его, а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок
Страна бренда Южная Корея
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, защищающий, лифтинговый, осветляющий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch — это набор патчей для век с гидролатом дамасской розы. Они разглаживают и подтягивают кожу, нейтрализуют отёчность, уменьшают морщины, активизируют регенеративные процессы и придают лицу свежий вид.


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Самовывоз невозможен
Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом дамасской розы Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch - стоимость товара 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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