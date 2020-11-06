Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр

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|Бренд
|Baviphat
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Активные компоненты
|24К золото, экстракт солодки, экстракт алоэ вера
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Baviphat Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch
|Объем, мл
|2,8 г
|Применение
|патчи прикладывают на очищенную кожу на 25-30 минут (после снятия оставшуюся эссенцию необходимо вбить в кожу кончиками пальцев)
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|для всех типов
|Тип средства
|патчи для области вокруг глаз
|Эффект от использования
|увлажняющий, питающий, омолаживающий, освежающий
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