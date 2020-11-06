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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Наборы для ухода за лицом The Saem Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Travel 4 Kit

Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Travel 4 Kit

Артикул: 224816
Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Travel 4 Kit
1 390 руб. 
1 850 руб. 

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Артикул: 224816
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, успокаивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Travel
Применениеочистить кожу лица при помощи пенки, затем нанести тоник на очищенную кожу лица при помощи ватного диска или непосредственно руками, слегка похлопывая, после чего использовать эмульсию и/или крем
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25+31+31+8 мл
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, мёд мануки, экстракт календулы
Состав наборапенка, тоник, эмульсия, крем
Функциональный набор, позволяющий ухаживать за кожей лица во время кратковременных поездок. В наборе 4 средства: пенка для умывания, тонер, эмульсия и крем, которые обеспечивают и глубокое тщательное очищение, и полноценный уход. Все средства увлажняют, питают, смягчают и успокаивают кожу. В составе средств вместо воды используется экстракт новозеландского льна харакеке. Он оказывает смягчающее и успокаивающее действие на кожу, тонизирует её и освежает. Кроме того, экстракт харакеке незаменим при лечении кожных воспалений, так как обладает антисептическими свойствами, защищает ранки от попадания в них бактерий и ускоряет заживление.


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Самовывоз невозможен
Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Travel 4 Kit - стоимость товара 1390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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