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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Deoproce Маска-сыворотка для лица питательная Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Horse Oil Whitening & Nutrition 25g

Маска-сыворотка для лица питательная Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Horse Oil Whitening & Nutrition 25g

Артикул: 224728
Маска-сыворотка для лица питательная Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Horse Oil Whitening & Nutrition 25g
90 руб. 
120 руб. 
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Артикул: 224728
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитающий, лифтинговый, очищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Horse Oil Whitening & Nutrition
Применениенанести сыворотку на очищенную кожу, затем наложить маску, разгладить по коже и оставить на 15-20 минут, после этого снять остатки маски, не смывать
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Активные компонентыэкстракт шелковицы белой, лошадиное масло
Питательная маска- сыворотка с Лошадиным маслом. Маска -сыворотка включает в себя двух фазный уход. Первая фаза -интенсивная сыворотка с глубоко проникающим действием, наносится на очищенную кожу, похлопывающими движениями, до полного впитывания, Вторая фаза- наносится тканевая маска, оказывает питательное, расслабляющее действие, дает коже отдохнуть, кожа приобретает насыщенный и здоровый цвет лица. В составе маски-сыворотки два активных компонента Шелковица белая, натуральный ингредиент, осветляет кожу, регулирует выработку меланина, отвечающего за цвет лица, убирает темные круги под глазами. Лошадиное масло, глубоко питает и успокаивает раздраженную, сухую и воспаленную кожу. Подходит для сухой, раздраженной кожи.


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Самовывоз невозможен
Маска-сыворотка для лица питательная Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Horse Oil Whitening & Nutrition 25g - стоимость товара 90 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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