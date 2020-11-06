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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Berrisom Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр

Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр

Артикул: 224720
  • Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр - фото 1
  • Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр - фото 2
Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр - фото 1
Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр - фото 2
1 180 руб. 
1 580 руб. 

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Артикул: 224720
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средствапатчи для губ
Тип коживсе типы кожи
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom SOS Essence Lip Patch
Применениедостаньте патч из упаковки при помощи лопаточки и приложите к губам. Оставьте на 10-20 минут, остатки эссенции вмассируйте в кожу
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 шт.
Активные компонентыпептиды, гиалуроновая кислота, коллаген, экстракт центеллы азиатской, экстракт граната, экстракт малины, экстракт персика, экстракт аллантоина, экстракт меда, экстракт масла семечек жожоба, экстракт алоэ вера
Маска-патч эффективно смягчает, увлажняет и питает кожу, а также обладает регенерирующим и противовоспалительным действием. Маска имеет гидрогелевую текстуру, что позволяет ей максимально плотно прилегать к поверхности кожи. Эффект от применения маски будет моментальным: губы станут более нежными, трещинки, сухость и шелушения исчезнут, также смягчится и кожа вокруг губ. Содержит пептиды, которые насыщают кожу губ питательными веществами, гиалуроновую кислоту создает увлажняющий эффект, коллаген делает губы упругими, экстракт центеллы азиатской защищает от вредного воздействия окружающей среды, также патч для губ содержит экстракт граната, малины, персика, аллантоина, меда, масла семечек жожоба, алоэ вера и т.д.


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Самовывоз невозможен
Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр - по цене 1180 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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