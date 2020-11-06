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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Berrisom Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл

Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл

Артикул: 224714
  • Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - фото 1
  • Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - фото 2
  • Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - фото 3
Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - фото 1
Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - фото 2
Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - фото 3
140 руб. 
180 руб. 
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Артикул: 224714
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитающий, лифтинговый, увлажняющий, отшелушивающий, тонизирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Horror Mask Series - Skull
Применениемаску рекомендуется использовать после очищения кожи и нанесения на нее тонера. Наложите тканую основу на поверхность лица и аккуратно расправьте ее. Через 15-20 минут снимите маску и подушечками пальцев вбейте остатки эссенции в кожу.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 мл
Активные компонентыморской коллаген, экстракт черного риса
Маска Scull – содержит морской коллаген и экстракт черного риса. Маска способствует укреплению кожи и подтяжке контуров лица, эффективно борется с воспалениями, удаляет ороговевшие клетки, осветляет и разглаживает кожу.


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Самовывоз невозможен
Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл - стоимость товара 140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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