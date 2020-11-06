Маска кислородная с экстрактом жемчуга The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask 50гр

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, регенерирующий, защищающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask
|Применение
|нанесите маску на лицо и подождите пару секунд, пока не появятся небольшие пузырьки, а затем смойте маску водой комнатной температуры и, если надо, протрите лицо салфеткой, смоченной в воде
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|50 г
|Активные компоненты
|пудра черного жемчуга, экстракт папайи, пантенол, комплекс Giga White
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