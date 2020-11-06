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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска кислородная с экстрактом жемчуга The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask 105гр

Маска кислородная с экстрактом жемчуга The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask 105гр

Артикул: 224680
Маска кислородная с экстрактом жемчуга The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask 105гр
2 130 руб. 
2 840 руб. 

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Артикул: 224680
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиясмягчающий, выравнивающий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask
Применениенанесите маску на очищенное лицо, в течение 10-20 секунд начнется кислородная реакция и образование пены. Подождите 10 минут и затем смойте водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл105 г
Активные компонентыпудра черного жемчуга, экстракт папайи, комплекс Giga White, пантенол
Кислородная маска для лица с экстрактом черного жемчуга - интенсивно увлажняет, питает и эффективно выравнивает тон лица. Маска помогает повысить эластичность кожи, улучшить циркуляцию крови, обогатить верхние слоя кожи кислородом, а также, осветлить тон лица и пигментные пятна.


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Маска кислородная с экстрактом жемчуга The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask 105гр - стоимость товара 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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