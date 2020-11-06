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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Средства для проблемной кожи Ciracle Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт

Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт

Артикул: 224677
  • Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт - фото 1
  • Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт - фото 2
Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт - фото 1
Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт - фото 2
1 310 руб. 
1 750 руб. 

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Артикул: 224677
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска для лица
Тип кожижирная, комбинированная, чувствительная
Эффект от использованияпоросуживающие, очищающие, выравнивающие
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Blackhead Off Cotton Mask
Применениена предварительно очищенную и тонизированную кожу носа/подбородка/щек приложить маску, плотно прижав ее к коже, и оставить на 15 минут. Для более глубоко очищения поверх маски приклеить пищевую пленку. Далее снять маску и убрать вытянутые загрязнения при помощи приложенных палочек или ватного диска
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл20x5 мл
Активные компонентыэкстракт гамамелиса, аллантоин
Blackhead Off Cotton Mask – это локальные маски для носа от южнокорейского бренда Ciracle, направленные на удаление черных точек. Данные маски пропитаны специальной эссенцией на основе натуральных экстрактов, благодаря которым поры глубоко очищаются и стягиваются. Эти маски позволяют избавить от сальных пробок, черных точек и жирного блеска, делая кожу гладкой и чистой. Кроме того, они успокаивают и выравнивают кожу, возвращая ей здоровый, ровный тон и рельеф. Маски изготовлены из натурального хлопка, поэтому подойдут даже самой чувствительной коже. Помимо носа маски можно использовать и на другие проблемные зоны с расширенными порами (подбородок, щеки и т.д.). Их регулярное применение смело сумеет заменить очищающие процедуры в косметическом кабинете. Наряду с масками в упаковке присутствуют специальные ватные палочки, позволяющие быстро удалить с поверхности кожи вытянутые из пор загрязнения.


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Самовывоз невозможен
Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт - стоимость товара 1310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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