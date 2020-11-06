Маска альгинатная для проблемной кожи (пакет) Anskin AC Control Modeling Mask, Refill 240гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|проблемная
|Эффект от использования
|смягчающий, увлажняющий, противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin AC Control Modeling Mask
|Применение
|используя мерную ложку, смешать порошок с водой (100 мл порошка на 80 мл воды) быстрыми движениями до получения однородной массы. Полученную смесь нанести на очищенную кожу лица, избегая области глаз, не задевая брови (рекомендуется брови предварительно смазать жирным кремом). Маску необходимо наносить быстро, так как через 5-7 минут она застынет, образуя непроницаемую пленку. Через полчаса маску снять, а кожу лица протереть тоником и нанести свои обычные ухаживающие средства (если они не наноси
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Активные компоненты
|экстракт портулака
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