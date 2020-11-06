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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Лосьон для лица с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion, 150ml

Лосьон для лица с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion, 150ml

Артикул: 224535
Лосьон для лица с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion, 150ml
660 руб. 
710 руб. 
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Артикул: 224535
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средствалосьон для лица
Полдля женщин
Эффект от использованиярегенирующий, питающий, смягчающий, тонизирующий
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияDeoproce Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion
Применениенаносить на кожу сразу после тонера
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентывода, экстракт зеленого чая, коллаген из акации, гиалуроновая кислота, какао масло, бутиленгликоль, глицерин, минеральное масло, гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген, экстракт листьев камелии, дрожжевой экстракт
Лосьон на основе гидролизованного коллагена и гиалуроновой кислоты, помогает ускорить регенерацию кожи, обеспечивает питательные вещества для кожи, делает ее мягкой и эластичной. Поддерживает эластичность кожи и избавляет от потери влаги, освежает, тонизирует и восстанавливает кожу.


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Лосьон для лица с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion, 150ml - данный товар вы можете купить по цене по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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