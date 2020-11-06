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Крем-сыворотка для век с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream 40мл

Артикул: 224526
  • Крем-сыворотка для век с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream 40мл - фото 1
  • Крем-сыворотка для век с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream 40мл - фото 2
Крем-сыворотка для век с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream 40мл - фото 1
Крем-сыворотка для век с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream 40мл - фото 2
620 руб. 
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224526
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Эффект от использованиястимулирующий, лифтинг, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream
Применениенанести крем на чистую кожу век легкими» вбивающими» движениями подушечками пальцев. Использовать не менее двух раз в день
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Активные компонентыэкстракт зеленого чая, гидролизованный морской коллаген
Крем для век с коллагеном – эффективное антивозрстное средство, значительно улучшающее состояние кожи: ускоряет процессы регенерации, пробуждает кожу к синтезу собственного коллагена, укрепляя кожную структуру. Глубоко питает и увлажняет кожу, помогает восстановить тургор, возвращает упругость, сокращает количество и глубину морщин, выравнивает тон кожи, оказывает лифтинговое действие.


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Самовывоз невозможен
Крем-сыворотка для век с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Eye Cream 40мл - купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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