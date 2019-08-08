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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл

Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл

(1)
Артикул: 224469
  • Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 1
  • Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 2
  • Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 3
  • Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 4
Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 1
Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 2
Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 3
Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - фото 4
640 руб. 
860 руб. 

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Артикул: 224469
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Care Plus Baobab Collagen Cream
Применениераспределить по лицу мягкими массажными движениями на последнем этапе ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт баобаба
Увлажняющий крем для лица с экстрактом баобаба. Экзотическое тропическое дерево содержит в большом количестве все вещества, необходимые для здоровья кожи – изумительно насыщает ее влагой, повышает эластичность кожных покровов и восстанавливает их при возрастных изменениях. Надежно защищает кожу от преждевременного старения


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.08.2019
Достоинства:
Очень большой объем крема и совсем маленькая цена. Но крем хороший, использую его в периоды сухости кожи. Зимой спасал меня после пилингов. Кожу восстанавливает очень хорошо. Поры не забивает, но каждый день особенно на ночь я бы не стала наносить. Запах обычного крема, я его и не ощущаю, не жирный что самое главное. Расход экономичный. Раздражения не вызвал.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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