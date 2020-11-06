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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем для шеи антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Neck Cream 100мл

Крем для шеи антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Neck Cream 100мл

Артикул: 224466
Крем для шеи антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Neck Cream 100мл
1 320 руб. 
1 760 руб. 

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Артикул: 224466
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожизрелая
Эффект от использованияантивозрастной, осветляющий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Chaga Anti-Wrinkle Neck Cream
Применениенанести крем в качестве последнего этапа ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без красителей, без ароматизаторов, без минеральных масел, без бензофенона, без талька, без триэлатомина
Активные компонентыэкстракт чаги
Антивозрастной крем, предназначенный для ухода за нежной кожей шеи. Ферментированный экстракт гриба чага обеспечивает интенсивное восстановление кожи, останавливает естественный процесс увядания и заметно улучшает цвет лица. Гриб чага содержит много витаминов, минералов и аминокислот, повышает иммунные функции кожи и препятствует разрушению клеток. Уменьшает отечность, осветляет пигментацию, разглаживает морщины, возвращает коже прежнюю упругость.


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Самовывоз невозможен
Крем для шеи антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Neck Cream 100мл – стоимость товара 1320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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