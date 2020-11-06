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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела Deoproce Крем для тела массажный очищающий улиточный Deoproce Snail Clean & White Cleansing & Massage Cream 450мл

Крем для тела массажный очищающий улиточный Deoproce Snail Clean & White Cleansing & Massage Cream 450мл

Артикул: 224460
Крем для тела массажный очищающий улиточный Deoproce Snail Clean & White Cleansing & Massage Cream 450мл
650 руб. 
710 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224460
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованиясмягчающий, питающий
КоллекцияDeoproce Clean & White Cleansing & Massage Cream
Применениенанести необходимое количество крема на руки и тело, втереть массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл450 мл
Активные компонентыэкстракт улиточной слизи
Массажный очищающий крем на основе экстракта улиточной слизи, нежная текстура массажным движениям придает легкость и плавность скольжения, отлично впитывается и смягчает слои кожи, превосходно питает и увлажняет кожу.


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Крем для тела массажный очищающий улиточный Deoproce Snail Clean & White Cleansing & Massage Cream 450мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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