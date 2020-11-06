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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела Deoproce Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр

Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр

Артикул: 224453
  • Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр - фото 1
  • Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр - фото 2
Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр - фото 1
Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр - фото 2
270 руб. 
360 руб. 

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Артикул: 224453
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий
КоллекцияDeoproce Hand & Body - Horse Oil
Применениенанести на чистую кожу тела и рук массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 гр
Активные компонентыочищенный лошадиный жир, масло ши (карите), центелла азиатская
Крем для кожи рук и тела с интенсивным питательным действием. Кроме того, крем увлажняет кожу, смягчает ее и оказывает общее оздоравливающее действие. Рекомендуется для сухой и огрубевшей кожи, кожи с шелушениями, а также утратившей эластичность и упругость.


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Самовывоз невозможен
Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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