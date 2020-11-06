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Смартфон Huawei Y5 lite 2018 Amber Brown

Артикул: 224420
  • Смартфон Huawei Y5 lite 2018 Amber Brown - фото 1
  • Смартфон Huawei Y5 lite 2018 Amber Brown - фото 2
Смартфон Huawei Y5 lite 2018 Amber Brown - фото 1
Смартфон Huawei Y5 lite 2018 Amber Brown - фото 2
6 370 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 224420
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендHuawei
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1500 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.45
Разрешение экрана1440x720
Цветкоричневый
Камера, МП8
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3020 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 256 Гб
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.142
Смартфон Huawei Y5 Lite 2018 Amber Brown представляет собой коммуникатор бюджетного ценового сегмента и обладает всеми необходимыми для данного класса устройств качествами. Идеально справляется с повседневными задачами, обеспечивает своего владельца устойчивой связью, возможностью снимать графический и видеоконтент, позволяет работать в современных приложениях и играть в различные мобильные игры. Емкий аккумулятор позволяет длительное время находиться в автономном режиме. Для эффективного разграничения деловых и личных контактов конструкцией предусмотрено два слота для SIM-карт, благодаря чему смартфон Huawei Y5 Lite 2018 Amber Brown может быть одновременно подключен к двум различным операторам связи.

Особенности и преимущества:

  • Большой яркий дисплей с широким углом обзора;
  • Основная камера со светодиодной вспышкой с эффектом тонирования;
  • Мощный процессор для эффективной работы в многозадачном режиме;
  • Запись видео с качеством 1080p;
  • Полифонические и mp3 мелодии звонка;
  • Емкий аккумулятор для длительной работы в автономном режиме;
  • Размер корпуса - 146.5 × 70.9 × 8.3 мм.

Комплектация:

  • Смартфон Huawei Y5 Lite 2018 Amber Brown;
  • Зарядное устройство;
  • USB-кабель;
  • Инструмент для извлечения SIM-карт;
  • Документация;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Смартфон Huawei Y5 lite 2018 Amber Brown - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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