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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Солнцезащитные средства Secret Skin Крем для лица солнцезащитный SPF50 с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Sun Cream 50мл

Крем для лица солнцезащитный SPF50 с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Sun Cream 50мл

Артикул: 224405
Крем для лица солнцезащитный SPF50 с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Sun Cream 50мл
450 руб. 
600 руб. 

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Артикул: 224405
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БрендSecret Skin
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Активные компонентыулиточный муцин
Зона применениялицо, тело
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect Sun Cream
Объем50 мл
Полдля всех
Применениенанести крем за 5-10 минут до выхода на солнце
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Солнцезащитный крем с улиточным муцином и EGF (эпидермальный фактор роста). Улиточный муцин в составе восстанавливает поврежденную кожу, оказывая мощное обновляющее действие на клеточном уровне, способствует синтезу новых соединительных тканей, интенсивно увлажняет кожу и защищает ее от преждевременного старения. Средство создает длительное защитное покрытие, обеспечивает защиту как от UVA, так и от UVB лучей, свободных радикалов и предохраняет кожу от обезвоживания,вызванного пребыванием на солнце кожа сохраняет здоровый тонус, надежно защищена от пагубных последствий воздействия УФ-лучей, уменьшает ее красноту, не допускает появления пигментных пятен. EGF глубоко увлажняет кожу,способствует быстрому заживлению ранок, убирает мелкие морщинки и уменьшает глубокие, борется с пигментацией, повышает эластичность кожи, придает ей здоровый, свежий вид.


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Самовывоз невозможен
Крем для лица солнцезащитный SPF50 с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Sun Cream 50мл - по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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