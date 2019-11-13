Крем для лица двойное увлажнение Ciracle Aqua Control Double Moisture Cream 50мл

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|сухая
|Эффект от использования
|увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Aqua Control Double Moisture Cream
|Применение
|на очищенную кожу лица нанести легкими поглаживающими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|сквалан, бета-глюкан, масло манго, керамиды, витамин E,
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
13.11.2019
Консистенция: вязкая, но при этом достаточно легкая, что-то между крем-гелем и плотным кремом. Из плюсов: действительно хорошо увлажняет (использовала зимой), бб-крем и косметика на него ложатся отлично, нет тусклости после него, но и сияния не прибавилось, приятная отдушка. Из минусов: мне не понравилась явная липкость, которую оставляет крем. Несмотря на то,что к липкости я отношусь достаточно спокойно, эта была по мне слишком ярко выраженная. Считаю, что рассчитывать на один чудо-крем не стоит, нужно выстраивать комплексный уход за кожей. Поэтому если новое средство улучшает визуальный эффект или не ухудшает его, - я его считаю эффективным. В общем комплексе, в который вошел и этот крем, мой общий визуальный эффект улучшился. Но по моим ощущениям, это заслуга не этого крема.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!