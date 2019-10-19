Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр

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|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|проблемная, комбинированная, жирная, сухая, нормальная, чувствительная, зрелая
|Эффект от использования
|антивозрастной
|Возрастной диапазон
|от 30
|Коллекция
|Berrisom Timetox Revitalizing Cream
|Применение
|нанести крем на очищенную и тонизированную кожу
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт нони, экстракт энотеры, экстракт камелии, экстракт клюквы, экстракт ежевики, экстракт бузины, гиалуроновая кислота, арбутин, аденозин
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19.10.2019
Мне 57 лет пользовалась кремом месяц в прохладную погоду. Кремом довольна-экономичен, хорошо увлажняет, питает, без жирного блеска. Красивая стеклянная баночка. Насчет исчезновения морщин ничего сказать не могу-все на месте. Аллергии нет.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!