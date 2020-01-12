Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream 20мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, сухая, нормальная
|Эффект от использования
|антивозрастной
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream
|Применение
|нанесите немного крема на кожу вокруг глаз и равномерно распределите легкими массажными движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|20 мл
|Активные компоненты
|экстракт чаги
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12.01.2020
Антивозрастным кремом для глаз пользуюсь недавно, но уже сейчас могу с уверенностью сказать, что это средство действует. Мелкие морщинки вокруг глаз уменьшились, кожа стала более упругой и подтянутой! Буду и дальше пользоваться, надуюсь, что крупные морщины также разладятся!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень хорошее средство!