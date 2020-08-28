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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Deoproce Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр

Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр

(1)
Артикул: 224319
  • Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр - фото 1
  • Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр - фото 2
Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр - фото 1
Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр - фото 2
700 руб. 
940 руб. 

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Артикул: 224319
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожисухая, нормальная
Эффект от использованияувлажняющий, питательный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream
Применениенанести на очищенную кожу вокруг глаз, промассировать по массажным линиям до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 г
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентылошадиный жир, гиалуроновая кислота
Крем для век на основе лошадиного жира, отлично питает и восстанавливает нежную кожу вокруг глаз. Лошадиный жир является эффективным восстанавливающим средством для увядающую и поврежденной кож, улучшает тургор и подтянутость, придает яркий свежий вид и обеспечивает глубокое питание.Так же в состав крема входит гиалуроновая кислота, которая нормализует водный баланс кожи, защищает от вредных воздействий


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.08.2020
Достоинства:
Пользуюсь кремом уже год. Приятный запах и консистенция, также радует соотношения цена - объем. Данное средство показалось немного тяжеловато для нанесения под макияж, не впитывается до конца и долго оставляет жирноватый слой, потому наношу в качестве ночного средства. Зато на утро веки мягкие, нежные как у ребенка, а также ощущение увлажненности и напитанности. Буду пользоваться дальше. Аллергию не дает.

Недостатки:
НЕТ!

Комментарий:
Рекомендую как возрастной уход!!!!!

Самовывоз невозможен
Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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