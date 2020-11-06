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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Deoproce Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл

Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл

Артикул: 224312
  • Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл - фото 1
  • Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл - фото 2
Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл - фото 1
Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл - фото 2
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224312
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream
Применениенанести на чистую сухую кожу век мягкими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт слизи улитки, ниацинамид, аденозин
Линия средств Whitening &amp; Anti-Wrinkle Snail, созданных на основе улиточного экстракта, предназначена для восстанавливающего ухода за кожей лица, оздоравливает и омолаживает ее, помогает справиться с пигментацией и морщинами


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Крем для век с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Eye Cream 40мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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