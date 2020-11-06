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Карандаш для глаз The Saem Saemmul Under Eye Maker 05 glam ivory 0,2гр*0,5гр

Артикул: 224207
Карандаш для глаз The Saem Saemmul Under Eye Maker 05 glam ivory 0,2гр*0,5гр
380 руб. 
510 руб. 

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Артикул: 224207
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средствакарандаш для глаз
Эффекттонирующий
Текстураплотная
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 05 glam ivory
КоллекцияThe Saem Saemmul Under Eye Maker
Страна бренда Южная Корея
Карандаш для глаз The Saem Saemmul – это средство двойной подводки: с одной стороны расположен пигмент классического цвета, а с другой стороны порошок с эффектом перламутра. Есть три варианта с перламутром – это жёлто-золотистый, серебряно-белый и розовый. Структура карандаша такова, что очень легко рисовать идеально ровыные линии. Перламутровый порошок, который расположен на обратном конце, наносится выше основной линии на внешнем уголке. Это способствует появлению эффекта удлинённых ресниц. Блеск можно использовать и вдоль нижнего века, что визуально увеличит разрез глаз


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Карандаш для глаз The Saem Saemmul Under Eye Maker 05 glam ivory 0,2гр*0,5гр - этот товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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