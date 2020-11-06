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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Солнцезащитные средства Deoproce Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г

Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г

Артикул: 224157
  • Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г - фото 1
  • Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г - фото 2
Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г - фото 1
Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г - фото 2
640 руб. 
660 руб. 
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Артикул: 224157
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Активные компонентыгиалуроновая кислота
Зона применениялицо, тело
КоллекцияDeoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel
Объем50 г
Полдля всех
Применениенанесите средство перед выходом на солнце. Дать впитаться
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Легкий освежающий солнцезащитный гель с гиалуроновой кислотой быстро впитывается без липкого эффекта, глубоко увлажняет, надежно защищает от негативного воздействия солнечных лучей. Гиалуроновая кислота, входящая в состав геля, формирует на поверхности кожи непрерывную тонкую пленку, которая сохраняет естественную влажность кожи, не нарушая газообмен с окружающей средой. Она прекрасно совместима с кожей, не вызывает аллергических реакций и раздражения. Пленка, образованная гиалуроновой кислотой на поверхности кожи, способствует более длительному действию биологически активных веществ, входящих в состав косметики. Это значительно повышает их эффективность. Также, при высокой влажности, гиалуроновая кислота может всасывать влагу из воздуха, способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое и помогает снизить испарение воды с поверхности кожи.


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Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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