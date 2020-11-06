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Крем Berrisom Cover BB SPF50 21тон 50мл

Артикул: 224123
Крем Berrisom Cover BB SPF50 21тон 50мл
1 170 руб. 
1 560 руб. 

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Артикул: 224123
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
ТонBerrisom 21 тон
КоллекцияBerrisom Cover BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Корейский ББ-крем от Berrisom является многофункциональным средством, которое сочетает действие тонального крема, уходового крема и санблока. Крем поможет создать безупречный макияж, максимально естественный и при этом стойкий, спрятать несовершенства и выравниванять тон кожи. Текстура крема легкая, мягко распределяется по коже, создает достаточно плотное покрытие, не забивая при этом поры и не мешая дыханию кожи, не подчеркивает поры и морщинки, не сушит кожу и предупреждает появление жирного блеска.


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Самовывоз невозможен
Крем Berrisom Cover BB SPF50 21тон 50мл - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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