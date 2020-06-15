Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт)

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|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Автомобильные сабвуферы
|Вес, кг
|3.5
|Встроенный усилитель
|есть
|Высота, см
|28
|Диапазон воспроизводимых частот
|20-200 Гц
|Длина, см
|20
|Импеданс
|1 Ом
|Количество динамиков
|1
|Количество полос
|1
|Корпус
|есть
|Магнит
|стронциевый
|Материал диффузора
|алюминий
|Мощность
|160 Вт
|Тип
|активный
|Типоразмер
|20 см
|Чувствительность
|95 дБ
|Ширина, см
|7
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15.06.2020
Качество звука, возможность корректировки басов с пульта, компактность.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Этот Сааб идеален для дополнения звука внутри машины и ее седоков.
Аппарат отлично делает свое дело, но только внутри машины... Для молодежных понтов и раздражения соседей он совсем негодится - слишком компактен.
15.06.2020
Компактный, функциональный, звучание.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Я не любитель пугать соседних водителей и поэтому для меня выбор оптимальный. Скажу сразу - компактными сабами в предыдущих авто пользовался и раньше и поэтому с этой моделью знаком и снова взял её вполне осознано. От предыдущей версии он отличается незначительно увеличенной мощностью и главное дополнительной кнопкой на пульте(цифровая регулировка) которая позволяет выбрать режим звучания. Для некоторых композиций имеющих изначально небольшой уровень низов полезно включать динамический режим. Вторая кнопка ответственна за фазу. Ну и 2 регулятора - уровень и отсечка. Штатная магнитола VW у меня не имеет выхода на сабвуфер, поэтому подключил по высокоуровневому входу к задним колонкам. Штатная акустика заменена на достаточно басистый Morel, поэтому на головном устройстве низы выставлены где-то на треть и отсечка на сабе приблизительно в той точке, чтобы часть самых низких частот шла через него, ну а что осталось через Morel . Оптимально он работает на малой и средней громкости, то есть той громкости которой я (да и большинство водителей) постоянно пользуюсь. Эту миссию он выполняет на отлично. При очень высокой громкости все его достоинства пропадают, средние и высокие начинают доминировать и бас на их фоне теряется. Но повторю, для меня это абсолютно не актуально и для того уровня на котором слушаю музыку я всё звучит идеально. Ну и резюме - Пионер выпустил прекрасный аппарат для кардинального улучшения звука в автомобиле. Он подойдёт большинству водителей, которые слушают музыку сами. Плюс аппарата также в лёгкой инсталляции и экономии места. Любителям громкой музыки с оглушающим басом лучше присмотреть что-то другое.