Активатор для размешивания альгинатной маски (пакет) Anskin Ultimate Solution Modeling Activater 65гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|активатор
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|защищающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Ultimate Solution Modeling Activater
|Применение
|в специальной емкости соедините альгинат с раствором-активатором в пропорции 1:3 (примерно 20 г порошка и 65 г растворителя), тщательно размешайте и нанесите на лицо при помощи кисточки или косметического шпателя
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|65 г
|Активные компоненты
|экстракт лакричника, экстракт шалфея, экстракт лимонника, экстракт коптиса, экстракт зеленого чая, алоэ, экстракт гамамелиса
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