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Автомагнитола JVC KD-X252

Артикул: 223955
  • Автомагнитола JVC KD-X252 - фото 1
  • Автомагнитола JVC KD-X252 - фото 2
  • Автомагнитола JVC KD-X252 - фото 3
Автомагнитола JVC KD-X252 - фото 1
Автомагнитола JVC KD-X252 - фото 2
Автомагнитола JVC KD-X252 - фото 3
3 890 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 223955
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие GPS/Глонасснет
Читаемые форматыMP3, WMA
Функция Съемная панельнет
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
ВыходыPreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см10
Вес, кг0.6
Автопроигрыватель выполнен в типоразмере 1 din. Питание аппарата осуществляется посредством его подключения к 12-вольтовой бортовой сети автомобиля. Четырехканальное устройство может похвастаться внушительной максимальной выходной мощностью в 200 Вт. Многофункциональный прибор способен воспроизводить музыку самыми разными способами: со смартфонов, работающих на базе Android V4.1 и выше (для этого передняя панель оснащена разъемом AUX), с флеш-накопителей (имеется USB-порт).


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола JVC KD-X252 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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