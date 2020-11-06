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Главная Автотовары Автомобильная электроника Видеорегистраторы ACV Видеорегистратор ACV GQ215 Sony Exmor/FHD1920*1080/30k/c/1.5"/150град/G-sensor/WDR/32Гб

Видеорегистратор ACV GQ215 Sony Exmor/FHD1920*1080/30k/c/1.5"/150град/G-sensor/WDR/32Гб

Артикул: 223927
Видеорегистратор ACV GQ215 Sony Exmor/FHD1920*1080/30k/c/1.5"/150град/G-sensor/WDR/32Гб
4 950 руб. 
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+ 167 КэтКоинов
Артикул: 223927
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараACV
Возможность записи события в отдельный файл59 г
Диагональ экрана, дюйместь
Максимальное разрешение видеозаписиобычная, с экраном
Выносная камераесть
Камера заднего вида180 мАч
Комплектация1
Навигатор1920x1080
Скрытая установкациклическая
Состояние товарановый
Длина, см1,5
Ширина, см150° (по диагонали)
Видеорегистратор ACV GQ215 Sony Exmor/FHD1920*1080/30k/c/1.5"/150град/G-sensor/WDR/32Гб


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Видеорегистратор ACV GQ215 Sony Exmor/FHD1920*1080/30k/c/1.5"/150град/G-sensor/WDR/32Гб - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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