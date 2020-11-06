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Усилитель Morel MPS 5.950

Артикул: 223873
Усилитель Morel MPS 5.950
34 990 руб. 
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+ 1211 КэтКоинов
Артикул: 223873
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMorel
Тип товараАвтомобильный усилитель
Индикатор защитыда
Количество каналов5
Мощность на канал (2 Ом), Вт100
Мощность на канал (4 Ом), Вт70
Отношение сигнал/шум, дБ100
Фильтрыинфранизких частот / ВЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУнет
Размеры (ШхВхД), мм170 x 51 x 464.5
Выбор усилителя мощности в авто достаточно серьезное занятие в котором сложно определиться лично, так как для этого требуется как минимум прослушать несколько вариантов желательно в своей системе, что довольно проблематично и, чаще всего, не реально организовать на деле. Поэтому при выборе усилителя приходится полагаться на имя и опыт производителя, советы честных продавцов или установщиков, чужой опыт. Самая главная и основная характеристика, на которую, как правило, полагаются при выборе усилителя - мощность. Однако стоит заметить, что многие фирмы ее намеренно завышают, чтобы ввести потребителя в заблуждение, а некоторые наоборот занижают, чтобы пройти в более низшие классы соревнований по автозвуку. Мощность усилителя Morel MPS 5.950 стоит рассматривать только номинальную, максимальная и пиковая это не характеристика, на которую стоит полагаться. При этом желательно учитывать, что при указании номинальной мощности все серьезные производители всегда указывают КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и сравнивать мощности разных усилителей можно только при его равном значении. Также стоит учитывать номинал предохранителей на усилителе, как правило, потребление тока - это основной показатель, который свидетельствует о мощности. В случае выбора усилителя для акустики более важным критерием надо считать качество звука усилителя, мощность важна для сабвуфера в системе. Надо знать, что показателем серьезности подхода производителя к изготовлению усилителя является сертификат с серийным номером и ручным замером мощности усилителя, который идет с ним в комплекте. Встроенный кроссовер усилителя мощности Morel MPS 5.950 позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Он используется чтобы убрать с сабвуфера ультра-низкие частоты, а также средний бас и все что выше него. При подключении к акустике - чтобы срезать низкие частоты, которые динамики не воспроизводят. Как дополнение существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов. Как правило, усилитель мало установить правильно в систему, чтобы он заиграл требуется еще правильно его настроить и отрегулировать, поэтому чем больше встроенных регулировок на усилителе мощности, тем лучше. Усилители класса AB обладают относительно небольшой мощностью, но при этом очень хорошим качеством звука. Усилители класса D имеют большую мощность при невысоком качестве звука, хорошо подходят для сабвуферов. Также стоит сказать, что усилители класса D достаточно компактны по своим габаритам. При выборе усилителя мощности в автомобиль стоит особо обратить внимание на производителя, его опыт в изготовлении усилителей, качество изготовления самого усилителя, на то как сделаны клеммы для подключения проводов, на вес усилителя. Ну и конечно покупать такую вещь, которую нет возможности проверить при покупке, только у честных продавцов с опытом работы не один год в сфере автозвука. Получить мощность, заявленную в характеристиках усилителя Morel MPS 5.950 можно только грамотно его проинсталлировав с использованием требуемых по сечению проводов. Экономия на проводах обычно приводит к тому, что усилитель не выдает то, что он мог бы. Установка самим, без опыта или у электрика, который вроде как все знает, но усилители ни разу не ставил часто приводит к таким печальным последствиям, как хлопки при включении, фоны, не качественный звук.


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Усилитель Morel MPS 5.950 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 34990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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