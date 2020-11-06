Усилитель Morel MPS 5.950

Выбор усилителя мощности в авто достаточно серьезное занятие в котором сложно определиться лично, так как для этого требуется как минимум прослушать несколько вариантов желательно в своей системе, что довольно проблематично и, чаще всего, не реально организовать на деле. Поэтому при выборе усилителя приходится полагаться на имя и опыт производителя, советы честных продавцов или установщиков, чужой опыт. Самая главная и основная характеристика, на которую, как правило, полагаются при выборе усилителя - мощность. Однако стоит заметить, что многие фирмы ее намеренно завышают, чтобы ввести потребителя в заблуждение, а некоторые наоборот занижают, чтобы пройти в более низшие классы соревнований по автозвуку. Мощность усилителя Morel MPS 5.950 стоит рассматривать только номинальную, максимальная и пиковая это не характеристика, на которую стоит полагаться. При этом желательно учитывать, что при указании номинальной мощности все серьезные производители всегда указывают КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и сравнивать мощности разных усилителей можно только при его равном значении. Также стоит учитывать номинал предохранителей на усилителе, как правило, потребление тока - это основной показатель, который свидетельствует о мощности. В случае выбора усилителя для акустики более важным критерием надо считать качество звука усилителя, мощность важна для сабвуфера в системе. Надо знать, что показателем серьезности подхода производителя к изготовлению усилителя является сертификат с серийным номером и ручным замером мощности усилителя, который идет с ним в комплекте. Встроенный кроссовер усилителя мощности Morel MPS 5.950 позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Он используется чтобы убрать с сабвуфера ультра-низкие частоты, а также средний бас и все что выше него. При подключении к акустике - чтобы срезать низкие частоты, которые динамики не воспроизводят. Как дополнение существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов. Как правило, усилитель мало установить правильно в систему, чтобы он заиграл требуется еще правильно его настроить и отрегулировать, поэтому чем больше встроенных регулировок на усилителе мощности, тем лучше. Усилители класса AB обладают относительно небольшой мощностью, но при этом очень хорошим качеством звука. Усилители класса D имеют большую мощность при невысоком качестве звука, хорошо подходят для сабвуферов. Также стоит сказать, что усилители класса D достаточно компактны по своим габаритам. При выборе усилителя мощности в автомобиль стоит особо обратить внимание на производителя, его опыт в изготовлении усилителей, качество изготовления самого усилителя, на то как сделаны клеммы для подключения проводов, на вес усилителя. Ну и конечно покупать такую вещь, которую нет возможности проверить при покупке, только у честных продавцов с опытом работы не один год в сфере автозвука. Получить мощность, заявленную в характеристиках усилителя Morel MPS 5.950 можно только грамотно его проинсталлировав с использованием требуемых по сечению проводов. Экономия на проводах обычно приводит к тому, что усилитель не выдает то, что он мог бы. Установка самим, без опыта или у электрика, который вроде как все знает, но усилители ни разу не ставил часто приводит к таким печальным последствиям, как хлопки при включении, фоны, не качественный звук.