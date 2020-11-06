Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|LG
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|4,6
|Соотношение сторон
|16:9
|Частота обновления, Гц
|75
|Цвет рамки
|черный
|Угол обзора по горизонтали
|178°
|Угол обзора по вертикали
|178°
|Тип матрицы
|TFT IPS
|Тип
|ЖК-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разъемы
|HDMI, VGA
|Время отклика
|5 мс
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Покрытие экрана
|матовое
|Поддержка синхронизации
|FreeSync
|Контрастность
|1000:1
|Комплект поставки
|монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
|Диагональ экрана, дюйм
|27
|Габаритные размеры, см
|62.6x46.9x20.4
|Встроенные динамики
|нет
|Яркость
|250 кд/м2
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