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Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1)

Артикул: 223753
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 1
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 2
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 3
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 4
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 5
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 6
  • Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 7
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 1
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 2
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 3
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 4
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 5
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 6
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - фото 7
14 760 руб. 
Купить
+ 134 КэтКоинов
Артикул: 223753
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIiyama
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг5,3
Частота обновления, Гц75
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
USB-концентраторесть
Угол обзора по горизонтали170°
Угол обзора по вертикали160°
Тип матрицыTFT TN
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
РазъемыHDMI, DisplayPort, VGA
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см61.4x44.1x19.7
Встроенные динамикиесть
Время отклика1 мс
Яркость300 кд/м2
27-дюймовый монитор Iiyama G-Master G2730HSU-B1, также имеющий название Черный ястреб - идеальная модель для длительных игровых сессий. Представленное устройство станет для вас надежным компаньоном, способным обеспечить вас изображением превосходного качества. Невероятное время отклика пикселя, равное 1 мс, позволит вам получить ни с чем не сравнимое удовольствие во время просмотра динамичного видеоматериала. Имеющаяся в этой модели функция Black Tuner позволит отрегулировать яркость подсветки темных зон, чтобы вы смогли увидеть каждую деталь и объект на темном изображении. Монитор Iiyama G-Master G2730HSU-B1 стал обладателем матового покрытия экрана, за счет которого отсветы и блики не будут мешать работе с ним. Благодаря технологии защиты зрения длительное сидение за дисплеем этого устройства не будет сопровождаться дискомфортом и зрительной усталостью. Модель получила стандартное соотношение сторон экрана - 16:9. Проверенная временем TN+film-матрица гарантирует отменное качество демонстрируемого графического материала.


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Самовывоз невозможен
Монитор Iiyama LCD 27'' Black (G2730HSU-B1) - этот товар вы можете купить по цене 14760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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