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Дрель-шуруповерт аккумуляторная FIT 80134, 12,0 В

Артикул: 223607
Дрель-шуруповерт аккумуляторная FIT 80134, 12,0 В
3 750 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 223607
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент10
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0,8
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева15
Макс. диаметр сверления металла5
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, 2 аккумулятора, зарядное устройство, пластиковый кейс.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см19,5
Высота, см23,5
Вес, кг1,25
Аккумуляторная дрель-шуруповерт FIT 80134 оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет менять оснастку за считанные секунды. 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами и шурупами разного размера. Резиновые вставки на рукоятке способствуют комфортной работе пользователя. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная FIT 80134, 12,0 В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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