Пила торцовочная MAX-PRO 85205, 1400Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|MAXPRO
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1400 Вт
|Глубина пропила
|55 мм
|Диаметр диска
|210 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|25 мм
|Скорость вращения
|5000 об/мин
|Конструкция
|настольная
|Тип
|торцовочная
|Состояние товара
|новый
|Пылесборник
|есть
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Длина, см
|50
|Ширина, см
|29
|Высота, см
|30
|Вес, кг
|7.1
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