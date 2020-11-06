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Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021)

Артикул: 223232
  • Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - фото 1
  • Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - фото 2
  • Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - фото 3
Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - фото 1
Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - фото 2
Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - фото 3
2 090 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 223232
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAccord
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг2.3
Встроенные вентиляторынет
Встроенный кард-ридернет
Высота, см35.5
Длина, см38.3
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x2, наушники, микрофон
Форм-факторmATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,51
Число отсеков 5,252
Ширина, см18.3
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


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Самовывоз невозможен
Корпус Accord ACC-B021 (ACC-B021) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2090 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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