Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Black

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|26.1
|Физический размер матрицы
|23.6x15.6 мм
|Кроп-фактор
|1.5
|Тип матрицы
|CMOS
|Bluetooth
|есть
|Комплектация
|фотоаппарат, батарея NP-W126S, сетевой адаптер, ремень, петли для ремня, устройство для их крепления, крышка байонета, руководство
|Светочувствительность
|160-12800 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|118.4x82.8x46.8 мм
|Процессор
|X-Processor 4
|Байонет
|Fujifilm X Mount
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Интерфейсы
|USB 3.1 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, аудио, выход на наушники, Wi-Fi, Bluetooth, разъем для пульта ДУ
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Wi-Fi
|есть
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Тип видоискателя
|электронный
|Состояние товара
|новый
|Цвет
|черный
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Скорость серийной съемки
|30 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|4096x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|1040000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Вес, кг
|0.333
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв