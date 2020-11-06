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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Sigma Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON

Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON

Артикул: 223008
  • Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 1
  • Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 2
  • Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 3
  • Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 4
  • Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 5
Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 1
Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 2
Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 3
Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 4
Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - фото 5
30 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223008
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективастандартный Zoom
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии6.3
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии3.5
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм200
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм18
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.43
Объектив Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Canon EF-S с переменным фокусным расстоянием подойдет для создания изображений в самых разнообразных стилях. Он разработан для совместной работы с цифровыми зеркальными камерами. Корпус выполнен из высококачественных материалов, имеет легкий вес и компактные размеры, что важно для комфортной работы. В конструкции объектива присутствуют два элемента из низкодисперсионного стекла (SLD, Special Low Dispersion) и две гибридные асферические линзы, благодаря которым уменьшаются искажения и аберрации. Встроенная система оптической стабилизации позволит легко снимать объекты с рук, не прибегая к штативу. Изображения на выходе всегда будут четкими и резкими. А для быстрой и бесшумной автофокусировки при макросъемке, и для съемки видео в объективе присутствует ультразвуковой мотор.


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