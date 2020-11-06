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Бинокль Nikon Sportstar EX 10x25 DCF black

Артикул: 222872
Бинокль Nikon Sportstar EX 10x25 DCF black
8 640 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 222872
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр280
Бинокль размером не больше аудиокассеты? Такой есть, и весит он всего 300 грамм! Это, конечно, Nikon Sportstar EX 10x25 WP со складным корпусом. Такой бинокль незаменим на прогулке или в походе. При миниатюрных габаритах бинокля его увеличение достаточно высоко – 10 крат. Также он собирает достаточно света, чтобы сделать изображение контрастным и отчетливым.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon Sportstar EX 10x25 DCF black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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