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Электрочайник DeLonghi KBOV 2001.GR - элегантное решение для любой кухни. Ретро дизайн, уникальная зелёная эмалированная отделка с хромированными деталями привлечет самого изысканного любителя чая. 3-х уровневая система безопасности: автоотключение при кипячении, защита от перегрева, автоотключение при снятии с подставки чайника, съемный, моющийся фильтр против накипи обеспечат комфортное использование.

Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.