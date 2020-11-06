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Смартфон ZTE Blade L130 Blue

Артикул: 222805
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 1
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 2
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 3
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 4
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 5
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 6
  • Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 7
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 1
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 2
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 3
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 4
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 5
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 6
Смартфон ZTE Blade L130 Blue - фото 7
2 590 руб. 
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222805
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БрендZTE
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1300 МГц
Оперативная память512 Мб
Встроенная память8 Гб
Диагональ экрана, дюйм4
Разрешение экрана800x480
Цветсиний
Камера, МП5
Фронтальная камера, МП1.3
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпуснет
Емкость аккумулятора1400 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка microSDдо 64 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.122
Объем встроенной памяти - 8 Гб. Диагональ экрана - 4 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 1400 мАч


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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