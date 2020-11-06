Машинка для стрижки Harizma Fashion черный (насадок в компл:4шт)

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Harizma
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Влажная очистка
|нет
|Насадка для филировки
|нет
|Тип
|для стрижки головы
|Стрижка бороды
|нет
|Самозатачивающиеся лезвия
|нет
|Роторный двигатель
|нет
|Время автономной работы
|180
|Настройка длины стрижки
|да
|Комплектация
|4 насадки, сетевой адаптер, щетка для чистки, смазочное масло для ухода за ножевым блоком
|Количество насадок
|4
|Индикатор зарядки
|нет
|Минимальная длина стрижки
|0,8
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Максимальная длина стрижки
|12
|Питание
|от сети/аккумулятора
|Подставка для зарядки
|нет
|Прорезиненные вставки
|нет
|Количество элементов питания
|1
|Способ регулировки длины
|смена насадок и регулировка
|Тип элементов питания
|Li-Ion
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