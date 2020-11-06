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Фен Scarlett SC-HD70I51 2000Вт черный/мокко

Артикул: 222716
Фен Scarlett SC-HD70I51 2000Вт черный/мокко
1 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222716
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,64
Длина сетевого шнура1,2 м.
Дополнительная информацияпетля для подвешивания, защита шнура от перекручивания, покрытие SOFT TOUCH, съемный фильтр
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииионизация, подача холодного воздуха, технология Advanced tourmaline
ФЕН Scarlett TOP STYLE SC-HD70I51 в стильном черном дизайне - простой и лёгкий способ выглядеть неотразимо каждый день. Прибор мощностью 2000 Вт оснащен функцией ионизации, 2 режимами мощности потока воздуха, 3 режимами температуры потока воздуха, что поможет выбрать подходящий для любого типа волос! Режим холодного воздуха улучшит фиксацию прически. Автоматическое отключение при перегреве позаботится о безопасности во время эксплуатации. 


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Фен Scarlett SC-HD70I51 2000Вт черный/мокко - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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