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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma Curl Control макс.темп.:210С покрытие:керамико-турмалиновое белый

Щипцы Harizma Curl Control макс.темп.:210С покрытие:керамико-турмалиновое белый

Артикул: 222693
Щипцы Harizma Curl Control макс.темп.:210С покрытие:керамико-турмалиновое белый
1 950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222693
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность50 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое / турмалиновое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева210 °С
Индикациявключения / температуры
Диаметр щипцов для завивки19 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.5 м
Вес0.3
С этой моделью при помощи встроенного дисплея и кнопок на корпусе вы сможете максимально быстро и точно установить желаемые параметры работы прибора. Еще одно достоинство щипцов – керамическое и турмалиновое покрытие, снижающее пагубное воздействие высоких температурных показателей.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Harizma Curl Control макс.темп.:210С покрытие:керамико-турмалиновое белый - стоимость товара 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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